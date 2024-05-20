Van'da attan düşerek yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ilçenin Yıldız Tepe Yaylası'nda attan düşen 55 yaşındaki kişi yaralandı.

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