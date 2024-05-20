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        Van'da attan düşerek yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde, attan düşerek yaralanan 55 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 19:01 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:01
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        Van'da attan düşerek yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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        Van'ın Çatak ilçesinde, attan düşerek yaralanan 55 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ilçenin Yıldız Tepe Yaylası'nda attan düşen 55 yaşındaki kişi yaralandı.

        Bilgi verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan yaralı, Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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