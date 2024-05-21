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        Martılar göç yolculuğundaki inci kefallerini avlayarak besleniyor

        Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:59
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        Martılar göç yolculuğundaki inci kefallerini avlayarak besleniyor
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        Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor.

        Van Gölü'nde yaşayan üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefalinin, zorlu yolculuğu devam ediyor.

        Yöre sakinlerinin yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler, balıkların 3 ay boyunca suyun akışının tersine yüzerek neslini sürdürebilmek için verdiği mücadeleye tanıklık ediyor.

        Balıklar, bu yolculuk sırasında kacak avcıların yanı sıra Van Gölü Havzası'nda yaşayan martıların da hedefi oluyor.

        Balık göçünün yoğun yaşandığı Erciş ve Muradiye ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, avladıkları inci kefalleriyle besleniyor.

        Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'na gelen İsmail Şener, her yıl bu dönemlerde balıkların göçüne tanıklık ettiklerini söyledi.

        Balıkların yumurtlama döneminde neslini sürdürebilmek için büyük bir mücadele verdiğini belirten Şener, "Birçok ilden, yurt dışından insanlar bu göçe tanıklık etmeye geliyor. Eşsiz bir manzara. Biz de bu göçü fotoğraflayarak kayıt altına aldık." dedi.

        Ziyaretçilerden Ömer Morkoç ise balıkların yumurtalarını bırakmak için doğada verdikleri çabaya hayran kaldıklarını dile getirdi.

        Morkoç, "Gerçekten görülmeye değer. İnci kefalinin hayatta kalmak için hem kaçak avcılarla hem de martılarla da mücadele ediyor. Balıklar yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzmeye çalışıyor. Biz de bu muhteşem olaya şahitlik etmekteyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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