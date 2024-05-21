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        Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri devam ediyor

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) öğrenciler ve akademisyenler, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik protesto eylemlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:36
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        Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri devam ediyor
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) öğrenciler ve akademisyenler, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik protesto eylemlerine devam ediyor.

        Üniversite yerleşkesine kurdukları Gazze Dayanışma Çadırı'nın önünde toplanan akademisyen ve öğrenciler, çalınan siren sesinin ardından yere yatarak Gazze'de yaşananları canlandırdı.

        Bombalı ve silahlı saldırılarda hayatını kaybeden bebeklerin, gençlerin, kadınların ve yaşlıların tasvir edildiği, sağlık görevlilerinin yaralılara müdahale ederken öldürülmelerinin gösterildiği eylemde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Akademisyen ve öğrenciler adına açıklama yapan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze Şeridi'nde süren katliamlara dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

        Filistin'de binlerce masumun hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yerinden göç etmek zorunda bırakıldığını belirten İslam, şunları kaydetti:

        "Gazze Dayanışma Çadırı'nda nöbet tutmaya devam ediyoruz. Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmıyoruz. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek Gazze'deki insanlık dramını dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Filistin'deki acının tarifi yapılamaz. Orada yaşanan acıyı canlandırarak göstermeye çalıştık. Tiyatro ekibi değiliz. Filistin'deki saldırılara dikkat çekmek istiyoruz. Saldırıların bir an önce bitmesini, Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyoruz."

        Eczacılık fakültesi 4. sınıf öğrencisi Maryenur Çetiner, Filistin'de yaşayanların ölüm korkusu, açlık ve yoksullukla mücadele ettiğini belirtti.

        Gazze için nöbette olduklarını dile getiren Çetiner, "Orada yaşananları canlandırmaya çalışırken çok duygulandım. Filistin'de yaşanan insanlık dramının bir an önce bitmesini istiyoruz. Tüm dünya olanlara sessiz kalıyor. Filistin'de yaşayan kardeşlerimizin bu durumdan bir an önce kurtulmaları için dua ediyoruz. Barış ve mutluluğun hakim olmasını, çocukların ellerinde balonların, şekerlerin ve kitapların olduğu bir yaşamı temenni ediyorum." diye konuştu.

        Veterinerlik fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Baytekin, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Gazze'deki acıyı canlandırmaya çalışırken çok etkilendim. Yaşanan olayları gündemde tutmalıyız. Herkesin saldırıların karşısında durması gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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