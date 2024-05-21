Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri devam ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) öğrenciler ve akademisyenler, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik protesto eylemlerine devam ediyor.

Üniversite yerleşkesine kurdukları Gazze Dayanışma Çadırı'nın önünde toplanan akademisyen ve öğrenciler, çalınan siren sesinin ardından yere yatarak Gazze'de yaşananları canlandırdı.

Bombalı ve silahlı saldırılarda hayatını kaybeden bebeklerin, gençlerin, kadınların ve yaşlıların tasvir edildiği, sağlık görevlilerinin yaralılara müdahale ederken öldürülmelerinin gösterildiği eylemde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Eczacılık fakültesi 4. sınıf öğrencisi Maryenur Çetiner, Filistin'de yaşayanların ölüm korkusu, açlık ve yoksullukla mücadele ettiğini belirtti.

Gazze için nöbette olduklarını dile getiren Çetiner, "Orada yaşananları canlandırmaya çalışırken çok duygulandım. Filistin'de yaşanan insanlık dramının bir an önce bitmesini istiyoruz. Tüm dünya olanlara sessiz kalıyor. Filistin'de yaşayan kardeşlerimizin bu durumdan bir an önce kurtulmaları için dua ediyoruz. Barış ve mutluluğun hakim olmasını, çocukların ellerinde balonların, şekerlerin ve kitapların olduğu bir yaşamı temenni ediyorum." diye konuştu.