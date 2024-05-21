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        Farkındalık oluşturmak amacıyla engelli kardeşinin fotoğraflarını çekerek sergi açtı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Melisa Şener, farkındalık oluşturmak amacıyla engelli kardeşinin fotoğraflarıyla sergi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:53
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        Farkındalık oluşturmak amacıyla engelli kardeşinin fotoğraflarını çekerek sergi açtı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Melisa Şener, farkındalık oluşturmak amacıyla engelli kardeşinin fotoğraflarıyla sergi açtı.

        Üçüncü sınıf öğrencisi Şener, geçen yıl "Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri" kapsamında danışmanı Sinema-Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Savaş Onur Şen'den fotoğrafçılık alanında eğitim aldı.

        Bu alanda kendisini geliştiren Şener, engelli olan 18 yaşındaki kardeşi Serhat Şener'in yaklaşık bir yıl boyunca farklı ortamlarda fotoğraflarını çekti.

        Şener, danışman hocası Şen'in de yardımıyla Güzel Sanatlar Fakültesi'nde açtığı ve 22 fotoğrafın yer aldığı "Kardeşim" adlı sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Serginin açılışına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, çok anlamlı ve güzel bir serginin düzenlendiğini söyledi.

        Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünde lisans öğrencilerinin hazırladığı bilimsel araştırma niteliği taşıyan projeleri desteklediklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Sadece temel bilimler değil sanat alanındaki çalışmaları da destekliyoruz. Koordinatörlüğümüzün aracılığıyla lisans öğrencilerimizin akademik danışman hocalarıyla hazırladıkları projelere destek veriyoruz. TÜBİTAK projelerine başvurmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin ulusal veya uluslararası bir yarışmaya katılma hakkı elde ederse desteğimizi iki katına çıkarıyor, ilgili yarışmada projesini sunmasına yardımcı oluyoruz. Böyle anlamlı ve güzel bir sergiyi hazırlayan öğrencimizi ve danışman hocamız Doç. Dr. Savaş Onur Şen'i tebrik ediyor, serginin düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz."

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş ise öğrencileri sürekli proje hazırlamaya teşvik etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Baş, "Melisa, engelli kardeşinin hikayesini fotoğraflara taşıdı. Özel bireyler için farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Fakültemizde güzel çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Melisa Şener de üniversiteye başladıktan sonra fotoğrafçılıkla ilgilendiğini belirtti.

        Hazırladığı sergiyle özel bireylerin yaşamına dikkati çekmek istediğini anlatan Şener, şöyle konuştu:

        "Doç. Dr. Savaş Onur Şen'in yönlendirmesiyle çalışmalara başladım. Engelli kardeşimin fotoğraflarını çektim. 22 fotoğrafı sanatseverlerin beğenisine sundum. Kardeşimle çok güzel bir bağımız var. Fotoğraflarını çekmeye başladığımda daha da yakınlaştık. Fotoğraflarım çok beğenildi. Güzel tepkiler alıyorum. Serhat'ın doğayla olan ilişkisini fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştım. Doğaya çıktığı zaman çok mutlu oluyor. İnsanların engellilere bakış açılarını bir nebze de olsa olsa değiştirmek istedim. Bana destek veren herkese teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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