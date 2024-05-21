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        Van'da kurulan Çocuk Akademisi faaliyetlerini sürdürüyor

        İpekyolu Belediyesince inşa edilen Çocuk Akademisi ile öğrenciler hem eğitim alıyor hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:05
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        Van'da kurulan Çocuk Akademisi faaliyetlerini sürdürüyor
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        İpekyolu Belediyesince inşa edilen Çocuk Akademisi ile öğrenciler hem eğitim alıyor hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yalı Mahallesi’nde hizmet veren akademide, yabancı dil, zeka oyunları, dikkat toplama, tasarım, drama ve müzik gibi 12 atölye bulunuyor.

        Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayan Çocuk Akademisi'nin tasarım atölyesinde hazırlanan ürünler, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde sergileniyor.

        Akademide görev yapan öğretmenler de düzenli olarak velileri öğrencileri hakkında bilgilendiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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