Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da geçen hafta 210 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 210 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da geçen hafta 210 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 210 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13-19 Mayıs tarihlerinde 56 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 210 düzensiz göçmen yakalandı, 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Van'da 210 kaçak göçmen yakalandı, 26 organizatöre yasal işlem yapıldı
        Van'da 210 kaçak göçmen yakalandı, 26 organizatöre yasal işlem yapıldı
        Van'da kurulan Çocuk Akademisi faaliyetlerini sürdürüyor
        Van'da kurulan Çocuk Akademisi faaliyetlerini sürdürüyor
        Farkındalık oluşturmak amacıyla engelli kardeşinin fotoğraflarını çekerek s...
        Farkındalık oluşturmak amacıyla engelli kardeşinin fotoğraflarını çekerek s...
        Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri d...
        Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri d...
        Martılar göç yolculuğundaki inci kefallerini avlayarak besleniyor
        Martılar göç yolculuğundaki inci kefallerini avlayarak besleniyor
        Van'daki yeşille mavinin buluştuğu Keşiş Gölü'nün çevresinde doğa yürüyüşü
        Van'daki yeşille mavinin buluştuğu Keşiş Gölü'nün çevresinde doğa yürüyüşü