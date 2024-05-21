Van'da kaçak avlanmış 10 ton 250 kilogram inci kefali ele geçirildi

Canlı olan 6 ton 150 kilogram balığı suya bırakan ekipler, 4 ton 100 kilogram inci kefali ile ele geçirilen ağları İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Aynı mevkide durdurulan bir araçta da kaçak avlanılmış 4 ton inci kefaline el konuldu.

Dün, Erciş ve Muradiye ilçelerinde ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, kimliği belirsiz kişilerce akarsuyun üzerine serilmiş biri 150, diğeri 250 metre uzunluğundaki 2 ağın üzerinde 6 ton 150 kilogram canlı, 100 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesine yönelik denetimleri sürüyor.

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