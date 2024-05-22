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        Çaldıran'da dolu etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu

        Van'ın Çaldıran ilçesinin kırsal mahallelerinde dolu etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:09
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        Çaldıran'da dolu etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu
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        Van'ın Çaldıran ilçesinin kırsal mahallelerinde dolu etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu.

        Öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

        Yağış sonucu Yücelen, Beydoğan ve Sungur mahallelerinde yollar ve tarlalar beyaza büründü.

        Dolu ve yağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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