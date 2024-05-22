Çaldıran'da dolu etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu
Van'ın Çaldıran ilçesinin kırsal mahallelerinde dolu etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu.
Van'ın Çaldıran ilçesinin kırsal mahallelerinde dolu etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Yağış sonucu Yücelen, Beydoğan ve Sungur mahallelerinde yollar ve tarlalar beyaza büründü.
Dolu ve yağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
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