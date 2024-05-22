Van'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" devam ediyor.

Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğindeki şenlik kapsamında birçok ilden kente gelen sanatçılar ile kentteki okullardan öğrenciler, oyunlarını sahneliyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da tiyatro şenliği için Van'a geldi.

Kurumda görevli sanatçılarla buluşan Karadağlı, Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Karadağlı, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin bu yıl 21'incisinin düzenlendiğini belirten Karadağlı, "Van'ı çok seviyorum. Burada çok önemli bir aktivite var. Şenliğimiz inanılmaz bir renklilikle geçiyor. Özellikle bu sene daha çok izleyici ve katılım sağlamış durumdayız. Van Devlet Tiyatrosu bu sezonu çok iyi geçirdi. Normalde 50-60 bin seyirci bandında giderken bu sene 90 binlerde. Yüzde 108 doluluk oranıyla devam ediyor. Çok mutluyuz." diye konuştu.