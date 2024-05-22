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        "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" devam ediyor

        Van'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:33
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        "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" devam ediyor
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        Van'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" devam ediyor.

        Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğindeki şenlik kapsamında birçok ilden kente gelen sanatçılar ile kentteki okullardan öğrenciler, oyunlarını sahneliyor.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da tiyatro şenliği için Van'a geldi.

        Kurumda görevli sanatçılarla buluşan Karadağlı, Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından gazetecilere açıklama yapan Karadağlı, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin bu yıl 21'incisinin düzenlendiğini belirten Karadağlı, "Van'ı çok seviyorum. Burada çok önemli bir aktivite var. Şenliğimiz inanılmaz bir renklilikle geçiyor. Özellikle bu sene daha çok izleyici ve katılım sağlamış durumdayız. Van Devlet Tiyatrosu bu sezonu çok iyi geçirdi. Normalde 50-60 bin seyirci bandında giderken bu sene 90 binlerde. Yüzde 108 doluluk oranıyla devam ediyor. Çok mutluyuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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