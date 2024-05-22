Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri devam ediyor

"Üniversite olarak katliamlara kayıtsız kalmamaya, düzenlediğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurmaya gayesindeyiz. Soykırımın son bulmasını, kalıcı barışın bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş'in, hayatını kaybedenler arasında düzenlediği basın toplantısını canlandırmaya çalıştık. Filistin'deki acının tarifi yok. Yaşanan acıları canlandırarak göstermeye çalışıyoruz. Gazze'deki acıya, soykırıma dikkati çekmek istiyoruz."

Öğrenci ve akademisyenler, daha sonra İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananları canlandırdı.

Hazırladıkları yiyecekleri ve getirdikleri kıyafetleri satışa sunan öğrenci ve akademisyenler, Gazze'de yaşanan drama ilişkin resim ve fotoğrafları sergiledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) öğrenci ve akademisyenler, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerine devam ediyor.

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