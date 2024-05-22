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        Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri devam ediyor

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) öğrenci ve akademisyenler, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:24 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:24
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        Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri devam ediyor
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) öğrenci ve akademisyenler, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerine devam ediyor.

        Üniversite yerleşkesinde kurulan Gazze Dayanışma Çadırı önünde Gazze yararına kermes düzenledi.

        Hazırladıkları yiyecekleri ve getirdikleri kıyafetleri satışa sunan öğrenci ve akademisyenler, Gazze'de yaşanan drama ilişkin resim ve fotoğrafları sergiledi.

        Öğrenci ve akademisyenler, daha sonra İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananları canlandırdı.

        Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmadıklarını söyledi.

        İsrail'in bebek, kadın, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de soykırım suçunu işlediğini belirten İslam, şunları kaydetti:

        "Üniversite olarak katliamlara kayıtsız kalmamaya, düzenlediğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurmaya gayesindeyiz. Soykırımın son bulmasını, kalıcı barışın bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş'in, hayatını kaybedenler arasında düzenlediği basın toplantısını canlandırmaya çalıştık. Filistin'deki acının tarifi yok. Yaşanan acıları canlandırarak göstermeye çalışıyoruz. Gazze'deki acıya, soykırıma dikkati çekmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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