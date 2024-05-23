Van'da damarlarında daralma olan 2 bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek hastalar için kente ambulans uçak gönderildi.

Bebeklerin ileri tetkik ve tedavileri için İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim Araştırma Hastanesinde yeni doğan ve iki aylık olan 2 bebeğe aort koarktasyonu tanısı konuldu.

Van'da aort koarktasyonu (kalbin en büyük damarı olan aortun daralması) tanısı konulan 2 bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

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