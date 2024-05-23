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        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:19
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        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

        Burada yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalışan anne ve babalar, parti binasından yüksek sesle müzik çalınmasına tepki gösterdi.

        Eyleme katılan Yusuf Erdinç, 2015'te kaçırılan oğluna kavuşmak için mücadelesine devam edeceğini söyledi.

        Oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğunu belirten Erdinç, "Oğlumu aradım ama bir haber alamadım. Askerlerimiz şehit olduğu zaman anneleri, babaları 'Vatan sağ olsun' diyor. Bugün ben kime 'Vatan sağ olsun' diyeceğim. Benim oğlum da asker olup şehit olsaydı ben de 'Vatan sağ olsun' diyecektim. Oğlum, gel, teslim ol. Sen gelinceye kadar ben eylemimi sürdüreceğim. Hem burada hem de Diyarbakır'da eylemlere katılıyorum." diye konuştu.

        Kızı için 13 yıldır mücadele verdiğini dile getiren Nazlı Sancar ise "Çocuklarımız için bu kapıdan ayrılmayacağız, haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yıllardır evladına hasret kalan bir anneyim. Kızım ne zaman gelirse o zaman Anneler Günü'nü kutlayacağım. Bir yanım her zaman buruk kalıyor. Kızım, artık yuvana dön. Dayanacak gücüm kalmadı. Sonsuza kadar peşini bırakmayacağım. Hakkımızı Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

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