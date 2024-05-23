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        Van'da zabıta ekipleri fırın ve tandırevlerini denetledi

        Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki fırın ve tandırevlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:34
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        Van'da zabıta ekipleri fırın ve tandırevlerini denetledi
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        Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki fırın ve tandırevlerini denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, gıda mühendisleri eşliğinde fırın ve tandırevlerinde denetim yapan ekipler, ekmeklerin gramajını, maske ve eldiven kullanımını, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

        Ayrıca ürünlerin, son tüketim tarihleri, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel temizliği, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunu da denetlendi.

        Zabıta Daire Başkanı Cahit Turan'ın da katıldığı denetimde, eksiklikleri tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu, uyarı yapıldı.

        Gıda mühendisi Elif Bağlayıcı Güngör, "Fırın ve tandır evlerini denetliyoruz. Eksiği olan işletmelerimizi uyardık. Uyardığımız işletmelerimiz daha sonra tekrar denetlenecek. Eğer eksikleri giderilmemiş ise cezai işlem uygulanacak." dedi.

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