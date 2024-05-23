Van'da üniversite öğrencileri "inci kefali nöbeti" tuttu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla temsili olarak yaklaşık 3 saat nöbet tuttu.

YYÜ Mühendislik Fakültesince, Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda parkın bulunduğu alana götürülen fakültede eğitim gören 150 öğrenci, çevre temizliği yaptı, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden balıkların göçünü izledi.

Göçle ilgili bilgilendirilen öğrenciler, koruma çalışmalarına katkı sunmak ve farkındalık oluşturmak için yaklaşık 3 saat temsili nöbet tuttu. YYÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi Tuntaş, 150 öğrenciye yönelik İnci Kefali Tabiat Parkı'nda program düzenlediklerini söyledi. Van Gölü'nün güzelliklerini tanıtmak amacıyla bu tür programlar düzenlediklerini belirten Tuntaş, "Üniversite olarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinlikler de yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda balık göçünü görmek için buraya geldik. Öğrencilerimizde doğanın korunması ve ekolojik sorumluluk bilincinin oluşturulması amacıyla panel düzenledik. Buradaki güzelliğin önemine vurgu yaptık." diye konuştu.