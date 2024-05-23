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        Van'da üniversite öğrencileri "inci kefali nöbeti" tuttu

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla temsili olarak yaklaşık 3 saat nöbet tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:39
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        Van'da üniversite öğrencileri "inci kefali nöbeti" tuttu
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla temsili olarak yaklaşık 3 saat nöbet tuttu.

        YYÜ Mühendislik Fakültesince, Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

        Bu kapsamda parkın bulunduğu alana götürülen fakültede eğitim gören 150 öğrenci, çevre temizliği yaptı, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden balıkların göçünü izledi.

        Göçle ilgili bilgilendirilen öğrenciler, koruma çalışmalarına katkı sunmak ve farkındalık oluşturmak için yaklaşık 3 saat temsili nöbet tuttu.

        YYÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi Tuntaş, 150 öğrenciye yönelik İnci Kefali Tabiat Parkı'nda program düzenlediklerini söyledi.

        Van Gölü'nün güzelliklerini tanıtmak amacıyla bu tür programlar düzenlediklerini belirten Tuntaş, "Üniversite olarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinlikler de yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda balık göçünü görmek için buraya geldik. Öğrencilerimizde doğanın korunması ve ekolojik sorumluluk bilincinin oluşturulması amacıyla panel düzenledik. Buradaki güzelliğin önemine vurgu yaptık." diye konuştu.

        Doktor öğretim üyesi Erdoğan Özel de öğrencilerle inci kefalinin göçüne şahitlik etmek için etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

        Amaçlarının öğrencilere göçün nasıl gerçekleştiğini göstermek ve farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Özel, "Burada çevre temizliği yaptık. Maalesef katı atık çok fazla. Bunlar bizden kaynaklanıyor. Bu atıklar Van Gölü'ne gidiyor ve bir kirlilik yaşanıyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Panelimizi salon yerine doğada yaptık. Öğrencilerimize bilgiler aktardık. Kaçak avcılığa dikkati çekebilmek için öğrencilerimiz burada nöbet tuttu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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