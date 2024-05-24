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        Üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalini koruma çalışmaları sürüyor

        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince güvenlik güçlerince sıkı tedbirlerle korunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:13
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        Üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalini koruma çalışmaları sürüyor
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        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince güvenlik güçlerince sıkı tedbirlerle korunuyor.

        Balık göçünün en yoğun yaşandığı Van'ın Muradiye ilçesinde polis, jandarma ve güvenlik korucuları, akarsuların göle döküldüğü bölgeleri, sulak alanları ve dere kenarlarını termal kameralar ve dronla kontrol altında tutuyor.

        Bendimahi Çayı'nda yaptıkları denetimde kaçak avlanan bir ton inci kefali ele geçiren güvenlik güçleri, tatlı kaynaklarının bulunduğu yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Denetimlere katılan Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, gazetecilere, inci kefallerinin 23 kilometrelik göç yolculuğunun ardından tatlı sulara ulaştığını söyledi.

        Kaçak avlanmanın önüne geçmek için denetimlerin sürdüğünü belirten Aydoğan, "Balığın korunması için emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimizle tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Van Gölü'nde bu endemik türün korunması ve neslinin yaşatılması önemli. Ekiplerimiz karadan termal kameralarla havadan da dronlarla çalışma yürütüyor. Bu sezon kaçak avlanan 25 ton inci kefali ele geçirildi. Cezaların caydırıcı olmasıyla bu sezon kaçak avcılığın geçmiş yıllara göre azaldığı görülüyor." diye konuştu.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise "Göçün en yoğun olduğu dönemleri yaşıyoruz. Jandarma ve polis ekipleri yoğun koruma tedbirleri almış durumda. Geçmiş yıllara göre su bol olduğu için göç çok yoğun. Balıklar çok daha yukarıya çıktılar ve sağlıklı bir üreme gerçekleştiriyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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