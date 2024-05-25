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        Van'da ekipler, ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu

        Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi, seferber olan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:58 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:58
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        Van'da ekipler, ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu
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        Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi, seferber olan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kuşluk Mahallesi kırsalında ot toplayan 57 yaşındaki H.D, dengesini kaybederek kayalıktan düştü.

        Başından ve sırtından yaralanan H.D'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kara yolundan yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından yaralının bulunduğu bölgeye vardı.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.D, halat yardımıyla düştüğü yerden alınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Yaralı, Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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