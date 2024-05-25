Van'da ekipler, ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu

Bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kara yolundan yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından yaralının bulunduğu bölgeye vardı.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kuşluk Mahallesi kırsalında ot toplayan 57 yaşındaki H.D, dengesini kaybederek kayalıktan düştü.

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