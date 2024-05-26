Van'da inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılacak

Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" ile balıkların göçünün tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri aşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Balıkların bu zorlu yolculuğunun tanıtılması amacıyla göçün en iyi izlendiği noktalardan biri olan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bu yıl "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek.