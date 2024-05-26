Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılacak

        Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" ile balıkların göçünün tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" ile balıkların göçünün tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

        Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri aşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

        Balıkların bu zorlu yolculuğunun tanıtılması amacıyla göçün en iyi izlendiği noktalardan biri olan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bu yıl "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek.

        Erciş Kaymakamlığınca 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak festivalde, farklı etkinlikler, yarışmalar ve konserler organize edilecek.

        Kaymakam Murat Karaloğlu, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ettiğini söyledi.

        Bu göçü tanıtmak amacıyla düzenleyecekleri festivalin hazırlıklarının devam ettiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

        "Gölde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerimizle önlem alıyoruz. Koruma tedbirleri sayesinde popülasyonunda artış var. Kaçak avcılara yaptırım uygulanıyor. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivalinin bu yıl 11'incisini düzenliyoruz. 3 gün sürece festivalde birçok etkinlik ve konser yapılacak. Kurumlarımızla, ailelerin ve ziyaretçilerin güzel zaman geçirmesini sağlamaya çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        Van'da ekipler, ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi için seferbe...
        Van'da ekipler, ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi için seferbe...
        Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi
        Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi
        Van'da kuyumcudan 3 milyon liralık altında çalan 2 şüpheli, yakalandı
        Van'da kuyumcudan 3 milyon liralık altında çalan 2 şüpheli, yakalandı
        Van'da duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soyan şüpheliler yakal...
        Van'da duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soyan şüpheliler yakal...
        Van'da hırsızlar duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soydu
        Van'da hırsızlar duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soydu
        Van YYÜ'de bilimsel kitap yayımlayan akademisyenler ödüllendirildi
        Van YYÜ'de bilimsel kitap yayımlayan akademisyenler ödüllendirildi