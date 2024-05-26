Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri devam ediyor

"Gazze Şeridi'ndeki katliamlara dünya sessiz kalıyor. İsrail bebek, kadın, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de soykırım suçu işliyor. Etkinliklerimizde Gazze'de yaşanan acıyı canlandırmaya çalışıyoruz. Yaşanan acının tarifi yok. Acıya, soykırıma dikkati çekmek istiyoruz. Soykırımın son bulması, kalıcı barışın bir an önce sağlanması gerekiyor. Gazze Dayanışma Çadırı'nda nöbet tutmaya, etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmayacağız."

Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurma gayesinde olduklarını belirten İslam, şunları kaydetti:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) öğrenci ve akademisyenler, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerine devam ediyor.

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