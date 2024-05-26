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        Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri devam ediyor

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) öğrenci ve akademisyenler, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:31
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        Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri devam ediyor
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) öğrenci ve akademisyenler, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerine devam ediyor.

        Üniversite yerleşkesinde kurulan Gazze Dayanışma Çadırında söyleşiler, atölye çalışmaları, sinevizyon, kermesler, resim ve fotoğraf sergileri yapıldı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananları canlandırıldı.

        YYÜ yerleşkesinde "Filistin'e Bahar Gelsin" mottosuyla yarışmalar düzenleyen uçurtma uçuran akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, üniversite olarak katliamlara kayıtsız kalmamaya, düzenledikleri etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

        Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurma gayesinde olduklarını belirten İslam, şunları kaydetti:

        "Gazze Şeridi'ndeki katliamlara dünya sessiz kalıyor. İsrail bebek, kadın, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de soykırım suçu işliyor. Etkinliklerimizde Gazze'de yaşanan acıyı canlandırmaya çalışıyoruz. Yaşanan acının tarifi yok. Acıya, soykırıma dikkati çekmek istiyoruz. Soykırımın son bulması, kalıcı barışın bir an önce sağlanması gerekiyor. Gazze Dayanışma Çadırı'nda nöbet tutmaya, etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmayacağız."

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