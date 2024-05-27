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        Van'daki şenlikle 21 yılda binlerce çocuk ve genç tiyatroyla buluştu

        EMRE ILIKAN - Van'da 21 yıldır düzenlenen "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri" ile kentteki binlerce genç ve çocuk, kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:28
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        Van'daki şenlikle 21 yılda binlerce çocuk ve genç tiyatroyla buluştu
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        EMRE ILIKAN - Van'da 21 yıldır düzenlenen "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri" ile kentteki binlerce genç ve çocuk, kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuluyor.

        Van Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün desteğiyle 2003'ten bu yana çocukları ve gençleri tiyatro ile buluşturmak, kültürel ve sanatsal etkinliklerde yer almalarını sağlamak amacıyla şenlik organize ediyor.

        Birçok ilden kente gelen sanatçılar, oyuncular ile kentteki okullardan öğrenciler hem eğlenceli hem de bilgilendirici oyunlar sahneliyor.

        Gerçekleştirilen uçurtma şenliği, resim, müzik, dans ve kukla oynatma atölyeleriyle de katılımcıların eğlenceli anlar yaşamaları sağlanıyor.

        Şenliklerin yapıldığı 2003'ten bu yana yaklaşık 350 bin genç ve çocuk, tiyatro oyunlarını izledi, etkinliklere katıldı.

        Bu yıl da 19 Mayıs'ta başlayan ve 29 Mayıs'ta tamamlanacak organizasyonda yaklaşık 25 bin kişinin tiyatro izlemesi ve etkinliklerde yer alması hedefleniyor.

        - "Şenliğimiz 102 etkinlikle devam ediyor"

        Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, AA muhabirine, ilde çocukları ve gençleri tiyatroyla buluşturmak amacıyla Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliklerini düzenlediklerini söyledi.

        Şenlikte renkli görüntülerin yaşandığını belirten Erkmen, "Devlet Tiyatrolarımızın oyuncuları ile okullardaki öğrencilerimizin hazırladığı oyunlar sahneleniyor. Güzel işler ortaya çıktı. Şenliklerin bu yıl 21'incisini düzenliyoruz. Üzerine bir şeyler ekleyerek daha nicelerini düzenlemeyi hedefliyoruz. Şenliğimiz 102 etkinlikle devam ediyor. Yaklaşık 25 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Erkmen, birbirinden güzel, renkli ve kaliteli etkinliklerle binlerce çocuğa ulaştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatı ve tiyatroyu sevmelerini, mutlu, iyi birer izleyici olmalarını sağlamak istiyoruz. Şenliklerimizden çıkmış birçok sanatçı arkadaşımız ve ağabeyimiz var. Yoğun ilginin yaşandığı şenliğimiz, bayram havasında geçiyor. Salonlarımıza sığmadıkları için Van Müzemizdeki salonlarda da oyun ve gösterilerimiz sahneleniyor. Seyirci sayımız çok fazla."

        - "Güzel vakit geçiriyoruz"

        Tiyatro oyuncusu Bilgesu Gökçearslan ise şenlikler sayesinde yüzlerce çocuğun sahneye çıktığını, tiyatroyla tanıştığını anlattı.

        Birbirinden güzel oyunların sahnelendiğine işaret eden Gökçearslan, "Tiyatro oyunculuğunun en güzel yanı çocuk ve gençlere dokunmak. Bundan keyif alıyoruz. 'Geçmişten Gelen Kadın' ile 'Kurtlar Sofrası' adlı tiyatro oyunlarında sahne aldım. Şenlikler sayesinde çocuklardaki değişimi, gelişimi, farklılığı ve oyunlara olan ilgiyi görebiliyoruz. Çocukların bu alanda ilerlemelerini isterim." ifadesini kullandı.

        Oyuncu Arjin Nisa Dayan da etkinliğe minik sanatseverlerin ve ailelerinin ilgi gösterdiğini anlatarak, "Bu sektörde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çocukları güldürmek, mutlu etmek güzel bir duygu. Örnek olmaya çalışıyorum. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesini çok anlamlı görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Şenliğe katılan gençlerden Sibel Can Sezener, "Van'da bu tür etkinliklerin sık yapılmasını istiyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Çocuklar çok mutlu. Baharı böyle güzel bir şenlikle karışlamanın mutluluğu içindeyiz. Emek veren herkese çok teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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