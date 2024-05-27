Van'daki şenlikle 21 yılda binlerce çocuk ve genç tiyatroyla buluştu

EMRE ILIKAN - Van'da 21 yıldır düzenlenen "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri" ile kentteki binlerce genç ve çocuk, kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuluyor.

Van Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün desteğiyle 2003'ten bu yana çocukları ve gençleri tiyatro ile buluşturmak, kültürel ve sanatsal etkinliklerde yer almalarını sağlamak amacıyla şenlik organize ediyor.

Birçok ilden kente gelen sanatçılar, oyuncular ile kentteki okullardan öğrenciler hem eğlenceli hem de bilgilendirici oyunlar sahneliyor.

Bu yıl da 19 Mayıs'ta başlayan ve 29 Mayıs'ta tamamlanacak organizasyonda yaklaşık 25 bin kişinin tiyatro izlemesi ve etkinliklerde yer alması hedefleniyor.

Şenliklerin yapıldığı 2003'ten bu yana yaklaşık 350 bin genç ve çocuk, tiyatro oyunlarını izledi, etkinliklere katıldı.

Şenlikte renkli görüntülerin yaşandığını belirten Erkmen, "Devlet Tiyatrolarımızın oyuncuları ile okullardaki öğrencilerimizin hazırladığı oyunlar sahneleniyor. Güzel işler ortaya çıktı. Şenliklerin bu yıl 21'incisini düzenliyoruz. Üzerine bir şeyler ekleyerek daha nicelerini düzenlemeyi hedefliyoruz. Şenliğimiz 102 etkinlikle devam ediyor. Yaklaşık 25 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatı ve tiyatroyu sevmelerini, mutlu, iyi birer izleyici olmalarını sağlamak istiyoruz. Şenliklerimizden çıkmış birçok sanatçı arkadaşımız ve ağabeyimiz var. Yoğun ilginin yaşandığı şenliğimiz, bayram havasında geçiyor. Salonlarımıza sığmadıkları için Van Müzemizdeki salonlarda da oyun ve gösterilerimiz sahneleniyor. Seyirci sayımız çok fazla."

Birbirinden güzel oyunların sahnelendiğine işaret eden Gökçearslan, "Tiyatro oyunculuğunun en güzel yanı çocuk ve gençlere dokunmak. Bundan keyif alıyoruz. 'Geçmişten Gelen Kadın' ile 'Kurtlar Sofrası' adlı tiyatro oyunlarında sahne aldım. Şenlikler sayesinde çocuklardaki değişimi, gelişimi, farklılığı ve oyunlara olan ilgiyi görebiliyoruz. Çocukların bu alanda ilerlemelerini isterim." ifadesini kullandı.

Oyuncu Arjin Nisa Dayan da etkinliğe minik sanatseverlerin ve ailelerinin ilgi gösterdiğini anlatarak, "Bu sektörde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çocukları güldürmek, mutlu etmek güzel bir duygu. Örnek olmaya çalışıyorum. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesini çok anlamlı görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.