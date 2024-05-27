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        Van'da akademisyen ve öğrencilerden İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:08
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        Van'da akademisyen ve öğrencilerden İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

        Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine dövizler taşıyarak üniversite yerleşkesindeki Gazze Dayanışma Çadırı'na kadar yürüdü.

        Katılımcılar, "Bebekler ölürken sessiz kalmayın", "Çocuklar yanarken sessiz kalmayın", "Katil İsrail Refah'tan defol", "Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

        Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Akaslan, İsrail'in, Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalaması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        İsrail'in, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek kadın, bebek ve çocukları acımasızca katlettiğini belirten Akaslan, şunları kaydetti:

        "İsrail'i, İsrail'in yaşama sebebi olan, hayat suyunu akıtan ABD'yi kim durdurabilir? Tüm insanlığın ayağa kalkan ortak vicdanı, doğusundan batısına tüm dünyada vicdanının sesini duymaya çalışan sivil inisiyatifler durdurabilir. Uluslararası kuruluşlardan, mahkemelerden, büyük devletlerden bahsetmeyin. Hep birlikte vicdanımızın sesini dinleyerek buradan zulme, zalime 'dur' diyoruz. Zulüm duruncaya kadar bu yolda yürümeye, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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