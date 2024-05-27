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        Van'da öğrencilerin topladığı plastik atıklarla engellilere tekerlekli sandalye alındı

        Van'ın Edremit ilçesinde öğrencilerin topladıkları plastik atıkların satılmasından elde edilen gelirle engelliler için 7 tekerlekli sandalye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:24 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:24
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        Van'da öğrencilerin topladığı plastik atıklarla engellilere tekerlekli sandalye alındı
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        Van'ın Edremit ilçesinde öğrencilerin topladıkları plastik atıkların satılmasından elde edilen gelirle engelliler için 7 tekerlekli sandalye alındı.

        Vakıfbank İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, sınıf öğretmeni Zelal Ceberut'un öncülüğünde hem geri dönüşüme dikkati çekmek hem de farkındalık oluşturmak amacıyla proje başlattı.

        Bu kapsamda okulun koridorlarına geri dönüşüm kutuları bırakan öğrenciler, bu kutularda plastik atıkları biriktirdi.

        Öğretmenlerin ve velilerin de destek verdiği proje ile toplanan plastik atıkların satılmasından elde edilen gelirle, engellere teslim edilmek üzere 7 tekerlekli sandalye alındı.

        Sınıf öğretmeni Ceberut, tekerlekli sandalyelerden 2'sini daha önce düzenledikleri törenle engelli vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi.

        Projeyi örnek olması amacıyla başlattıklarını dile getiren Ceberut, "Öğrencilerle topladığımız plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdık. Elde ettiğimiz gelirle toplam 7 tekerlekli sandalye aldık. 2 tanesini engelli kardeşlerimize hediye ettik. Çocuklarımızın bu sayede daha duyarlı olmalarını sağlamayı amaçladık. İnşallah hayatları boyunca da burada yaptıkları projeleri unutmazlar ve daha iyilerini hayata geçirirler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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