Van'da öğrencilerin topladığı plastik atıklarla engellilere tekerlekli sandalye alındı

Van'ın Edremit ilçesinde öğrencilerin topladıkları plastik atıkların satılmasından elde edilen gelirle engelliler için 7 tekerlekli sandalye alındı.

Vakıfbank İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, sınıf öğretmeni Zelal Ceberut'un öncülüğünde hem geri dönüşüme dikkati çekmek hem de farkındalık oluşturmak amacıyla proje başlattı.

Bu kapsamda okulun koridorlarına geri dönüşüm kutuları bırakan öğrenciler, bu kutularda plastik atıkları biriktirdi.

Öğretmenlerin ve velilerin de destek verdiği proje ile toplanan plastik atıkların satılmasından elde edilen gelirle, engellere teslim edilmek üzere 7 tekerlekli sandalye alındı.