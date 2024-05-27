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        Van'da farklı suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı

        Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 372 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:58 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:58
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        Van'da farklı suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı
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        Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 372 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 20-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 372 kişi yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında toplamda 69 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22'si tutuklandı.

        Operasyonlarda, 3 tabanca, kurusıkı tabanca, 35 fişek, bilgisayar, cep telefonu, motosiklet, 15 saat, farklı model ve ebatlarda 164 bilezik, 10 çift küpe, 65 kolye, 24 bileklik, yüzük ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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