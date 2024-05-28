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        Van'daki 4 barajdan 2'si artan yağışlarla tamamen doldu

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Son yılların en yağışlı kış ve ilkbaharının yaşandığı Van'daki 4 barajdan 2'sinde doluluk yüzde 100'e, 2'sinde de bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaşırken, Van Gölü'nün seviyesi de 35 santimetre yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:05
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        Van'daki 4 barajdan 2'si artan yağışlarla tamamen doldu
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Son yılların en yağışlı kış ve ilkbaharının yaşandığı Van'daki 4 barajdan 2'sinde doluluk yüzde 100'e, 2'sinde de bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaşırken, Van Gölü'nün seviyesi de 35 santimetre yükseldi.

        Önceki yıllarda kuraklık ve buharlaşma sonucu ilkbahar yağışlarının da çare olmadığı kentteki barajlarda bu yılki veriler yüz güldürdü.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, içme suyu, enerji üretimi ve tarımsal sulamada kullanılan 4 barajdan 2'sinde doluluk yüzde 100'e, 2'sinde de bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaştı.

        DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AA muhabirine, Van'da bu yıl önceki senelere göre yağış miktarının arttığını söyledi.

        Bunun tarımsal sulamaya büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Şahna, şöyle konuştu:

        "Martta 86-90 milimetre, nisanda 110,1 milimetrelik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bölgemizde yağış miktarlarında rekorlar kırılmış durumda. Van'da işletmedeki toplam 4 barajımız var. Koçköprü Barajı'nda 2023'te yüzde 89 olan su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. 2023'te Sarımehmet Barajı'nda yüzde 17 iken şu an yüzde 75, Zernek Barajı'nda yüzde 53 iken şu an yüzde 100, Morgedik Barajı'nda ise yüzde 40'tan yüzde 87 seviyelerine ulaşılmış durumdadır. Toplam 482 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip ilimizde 424 milyon metreküp suyu şu anda depolamış durumdayız."

        Van, Erciş, Gürpınar, Gevaş ve Karasu sulama alanlarında bu yıl toplam 340 bin dekarlık alanda sulu tarım yapılacağını belirten Şahna, "Mevcut suyumuzla ülkemiz ekonomisine en asgari düzeyde 2 milyar lira civarında zirai gelirin getirilmesi söz konusudur." dedi.

        - "Van Gölü'nde 35 santimetrelik yükselme söz konusu"

        Şahna, yağışların Van Gölü'ne de olumlu yansıdığına dikkati çekerek, "Van Gölü'müz toplam 3 bin 755 kilometrekarelik alana sahip olmakla birlikte 1963'te en düşük seviye gerileyerek 1646,81 metrelik kot seviyesini görmüş. 1995'te ise en yüksek seviye olan 1650,51 kotuna ulaştığı kayıtlarımızda görülmektedir. 2023 yılı sonunda 1647,90 olan kot seviyesinde, şu an itibarıyla ölçülen değerimiz 1648,25. Yani geçen yılın aralık ayından bugüne kadar Van Gölü'müzde 35 santimetrelik bir yükselme söz konusudur." diye konuştu.

        Bu yıl bereketli bir sulama sezonu geçireceklerini dile getiren Şahna, "Su, bizim için son derece kıymetli. Çiftçilerimizden de ricamız suyu israf etmemeleri. Yani ekonomiye çevirecek şekilde, hassas şekilde suyu kullanmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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