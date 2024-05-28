Van'da geçen hafta 129 kilo 662 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda, 100 kilo 500 gram esrar, 15 kilo 613 gram eroin, 13 kilo 549 gram sentetik uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 129 kilo 662 gram uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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