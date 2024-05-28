Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da geçen hafta 129 kilo 662 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 129 kilo 662 gram uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da geçen hafta 129 kilo 662 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 129 kilo 662 gram uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, 20-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen 38 operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

        Operasyonlarda, 100 kilo 500 gram esrar, 15 kilo 613 gram eroin, 13 kilo 549 gram sentetik uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
        Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Van'daki 4 barajdan 2'si artan yağışlarla tamamen doldu
        Van'daki 4 barajdan 2'si artan yağışlarla tamamen doldu
        Van'da operasyonlarda 129 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 7 tutuklama
        Van'da operasyonlarda 129 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 7 tutuklama
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Van'da geçen hafta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Van'da geçen hafta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı
        Van'da geçen hafta 220 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen hafta 220 düzensiz göçmen yakalandı