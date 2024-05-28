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        Van'da doğaseverler Sıhke Gölü çevresinde temizlik yaptı

        Van'da doğaseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla Sıhke Gölü çevresinde çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:43 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:43
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        Van'da doğaseverler Sıhke Gölü çevresinde temizlik yaptı
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        Van'da doğaseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla Sıhke Gölü çevresinde çöp topladı.

        Vadi Doğa Spor Kulübünce düzenlenen etkinliğe katılan 22 doğasever, kent merkezindeki millet bahçesinde bir araya geldi.

        Sıhke Gölü'ne kadar pedal çeviren doğaseverler, göl yakınındaki Atatürk Ormanı'nda yürüyüş yaptı, farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı.

        Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

        Doğaseverlerle 15 torba çöp topladıklarını belirten Demez, "Doğaseverler olarak bir karar verdik ve vatandaşların en çok kullandığı alanları temizledik. Piknik yapılan kısımları çöpten arındırdık. Böyle bir ekiple çalıştığım için mutluyum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Lütfen doğayı kirletmeyin, doğa temiz kalsın." diye konuştu.

        Doğasever İrem Şemin ise "Çok güzel bir alandayız fakat etrafımızda çok fazla çöp var. Bu görüntü çok üzücü, bir doğasever olarak bu duruma üzülüyorum. İnsanların bu konuda daha hassas ve duyarlı olmalarını istiyorum. Doğa hepimizin, çocuklarımıza güzel gelecek bırakalım. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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