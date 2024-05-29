Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarının eylemi sürüyor

Van'da, işten çıkarılan belediye çalışanları, belediye önündeki eylemlerine devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi önünde çadır kuran işçiler, ellerinde "İş, Aş, Emek", "Alın teri dökene zulmetmeyin", "Davamız ekmek davasıdır" ve "Ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açarak bekleyişlerini sürdürüyor.

Hak-İş Sendikası İl Başkanı Fatih Akdeniz, gazetecilere, işçilerin yanında olduklarını, eylemlerinin 27. gününde devam ettiğini söyledi.

Seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Akdeniz, şunları kaydetti:

"İşten çıkarılan arkadaşlarımızın durumunu konuşmak için il ve ilçelerin belediye başkanlarını müzakereye davet ediyoruz. Buradaki mağduriyeti görür ve hikayeleri dinlerlerse biz de memnun oluruz. İddia edildiği gibi ayın 15'inden 15'ine işe gelen ya da il dışında olup da maaş alan varsa tespitini yapalım. İddia edildiği gibi bir usulsüzlük varsa işe alınmasın. Buradaki arkadaşlarımızın hepsinin de işe ihtiyacı var, mağduriyetleri hat safhada."

Eylemlerinin devam edeceğini belirten Akdeniz, "Bayram geliyor, aralarında düğün yapacaklar var, hastası olanlar var. Bu memleketin seçilmişleri gelsinler buradaki insanların sesine kulak versinler. Bu durumları iyileştirelim. Sendikamızın genel başkanının verdiği talimatlar doğrultusunda biz buradayız. Davamız ekmek davasıdır." dedi.