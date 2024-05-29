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        Van Emniyet Müdürlüğünden minik öğrencilere yönelik etkinlik

        Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:19 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:24
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        Van Emniyet Müdürlüğünden minik öğrencilere yönelik etkinlik
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        Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesi Halime Hatun Anaokulunda öğrencilerle buluştu.

        Öğrencilere, genel güvenlik kuralları, trafik, 112 ve polislik meslek tanıtımı konularında bilgi veren ekipler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

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