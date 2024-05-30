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        Çatak'ta Kur'an kursu, yıl sonu etkinliği düzenledi

        Van'ın Çatak İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Merkez Kur'an Kursu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:17
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        Çatak'ta Kur'an kursu, yıl sonu etkinliği düzenledi
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        Van'ın Çatak İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Merkez Kur'an Kursu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenledi.

        Atatürk İlkokulu konferans salonunda yapılan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sak Camisi İmamı Mehmet Çakar'ın Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Hamza Taşkulak konuşma yaptı.

        Kurslar sayesinde öğrencilerin erken yaşta Kur'an-ı Kerim ile tanıştığını belirten Taşkulak, "Büyük emek ve sabır ile eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, çocuklarını kursa gönderen kıymetli ailelere ve onları yetiştiren öğreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Program, öğrencilerin, şiir, ilahi, piyes ve birbirinden güzel gösterilerle devam etti.

        Kurs öğrencilerinden Yiğit Efe Gümüş, Filistin'de şehit olan kardeşlerini anmak, manevi destek olmak için "Dabke" dansı yaptı.

        Müftü Taşkulak, Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere hediye ve başarı belgesi verdi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Seyhan, kurum amirleri, veli, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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