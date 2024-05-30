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        Van'da düzenlenen operasyonlarda 53 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 53 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:17 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:17
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        Van'da düzenlenen operasyonlarda 53 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 53 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24-30 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda 29 kilo 308 gram sentetik uyuşturucu, 22 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 530 gram sentetik kannabinoid, 17 gram afyon sakızı, 1 gram esrar, 55 uyuşturucu hap ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 13'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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