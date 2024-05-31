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        Van'da "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı

        Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:30 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:30
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        Van'da "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı
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        Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

        Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılıyor.

        Göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı şirketlerin işbirliğiyle düzenlenen festival, mehteran takımı ve öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle başladı.

        Üç gün sürecek festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü izledi, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin açtığı stantları gezdi.

        - "Bu, bir mucize"

        Programda konuşan Vali Ozan Balcı, Van Gölü'nü korumak için önemli proje ve çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Van Gölü ve inci kefalinin önemli değerler olduğunu belirten Balcı, şunları dile getirdi:

        "Van, doğasıyla, kültürü ile Türkiye'nin kıymetli bir kenti. Van Gölü de Türkiye'nin bir harikası. Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin de her yıl üreme göçü var. Bu, bir mucize. Biz de inci kefalini ve Van Gölü'nü korumak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Valiliğimiz koordinesinde biyolojik arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi ve 5 ilçemize arıtma tesisleri yaptık. Dip çamuru temizleme çalışması yürüttük. Bizim asli vazifemiz, atalarımızdan aldığımız bu mirası gelecek nesillere aktarmak. İnci kefalini korumaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı da bu muhteşem göçü izlemeye davet ediyoruz."

        - "İnci kefali göçünün tanıtılmasını hedefliyoruz"

        Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayişle ilgili çalışmalar ve alınan tedbirler sayesinde bölgenin artık terör ve güvenlik sorunlarıyla değil festivaller, kültürel ve sosyal faaliyetlerle anıldığını vurguladı.

        Bölgenin turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Karaloğlu, "İnci kefali göçünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını hedefliyoruz. Festivalimizle misafirlerimizi eğlendirmenin ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamanın yanında dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan balığı koruyarak, tanıtarak, bölgemizi önemli destinasyon merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Festival, konser ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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