Van'da ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan 2 kişiyi ekipler kurtardı
Van'ın Gevaş ilçesinde dağda ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan 2 kişiyi AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı.
Van'ın Gevaş ilçesinde dağda ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan 2 kişiyi AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı.
İlçenin Yanıkçay Mahallesi mevkisinde ot toplamak için dağlık bölgeye çıkan H.R. ve M.E, kayalıklardan düşerek mahsur kaldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD Doğada Arama Kurtarma ve UMKE görevlileri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralanan 2 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşınan H.R. ve M.E, Gevaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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