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        Van'da ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan 2 kişiyi ekipler kurtardı

        Van'ın Gevaş ilçesinde dağda ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan 2 kişiyi AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 22:57 Güncelleme: 31.05.2024 - 22:57
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        Van'da ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan 2 kişiyi ekipler kurtardı
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        Van'ın Gevaş ilçesinde dağda ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan 2 kişiyi AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı.

        İlçenin Yanıkçay Mahallesi mevkisinde ot toplamak için dağlık bölgeye çıkan H.R. ve M.E, kayalıklardan düşerek mahsur kaldı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD Doğada Arama Kurtarma ve UMKE görevlileri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralanan 2 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

        İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşınan H.R. ve M.E, Gevaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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