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        Sürü sahibi kadın, müşterilerinin süt talebine yetişmeye çalışıyor

        EMRE ILIKAN - Van'da yaşayan 3 çocuk annesi Seher Cellad Örnek, desteklemelerle sayısını 350'e çıkardığı koyunlarından elde ettiği sütle, taleplere yetişmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:10
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        Sürü sahibi kadın, müşterilerinin süt talebine yetişmeye çalışıyor
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        EMRE ILIKAN - Van'da yaşayan 3 çocuk annesi Seher Cellad Örnek, desteklemelerle sayısını 350'e çıkardığı koyunlarından elde ettiği sütle, taleplere yetişmeye çalışıyor.

        Tuşba ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan Örnek, 2016'da Genç Çiftçi projesinden yararlanmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Başvurusu olumlu karşılanan ve 38 koyun desteği verilen Örnek, 2022'de de hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesinden faydalandı.

        Bu sayede 100 koyun desteği daha alan Örnek, devletin sağladığı imkanlarla başladığı hayvancılıkta koyun sayısını aradan geçen süreçte 350'ye çıkardı.

        Sabahın erken saatlerinde eşinin yardımıyla meraya çıkardığı koyunlarını özenle besleyen Örnek, gözü gibi baktığı hayvanlardan elde ettiği süt ve yünü satarak ailesini geçindiriyor.

        Vatandaşlardan gelen doğal süt talebine yetişmeye çalışan Örnek, koyunlarının sayısını artırarak daha çok kişiye ulaşmayı ve işlerini büyütmeyi hedefliyor.

        - "Sütten kazandığımız parayla geçimimizi sağlıyoruz"

        Örnek, AA muhabirine, 2016'da devlet desteğiyle başladığı besiciliğin hayatını değiştirdiğini söyledi.

        Koyunları yıl boyunca meralarda ve yaylalarda otlattıklarını belirten Örnek, şunları kaydetti:

        "Koyunların sayısını sürekli artırmaya çalışıyoruz. Şu an 350 koyunumuz var. Hayvanlardan elde ettiğim gelirle çocuklarıma güzel bir gelecek sunmaya çalışıyorum. Hayvanların bakımını eşim, sağımını da ben yapıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Sütten kazandığımız parayla geçimizi sağlıyoruz. Hayvanları merada otlatıyoruz. Doğal ortamda beslendikleri için sütü çok lezzetli oluyor. Litresini 60 liradan satıyoruz. Çocuklarım ve eşimle koyun sütünü sürekli tüketiyoruz. Çok sağlıklı. Herkesin de tüketmesini tavsiye ediyorum. Bu işi herkese tavsiye ediyorum. Köy hayatından, hayvancılıktan vazgeçmesinler. Devletimizden aldığımız desteklerle bugünlere geldik."

        - "Hayvancılığı büyüterek yapmaya devam edeceğiz"

        Eşi Sabit Örnek de kentte hayvancılığın gelişmesini istediklerini dile getirerek, "Önceden işsizdim. Geçimimiz çok zordu. Hayvancılığa devletten 10 yıl önce aldığımız desteklerle başladık. İşimizi kurduk. Eşimin sağdığı sütü satıyoruz. Koyunlardan elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyoruz. Koyunlar geçim kaynağımız oldu. Devletimizin sunmuş olduğu desteklerden herkesin faydalanmasını tavsiye ediyorum. Bize bu imkanları sağlayan devletimizden, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun. Hayvancılığı büyüterek yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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