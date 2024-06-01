Sürü sahibi kadın, müşterilerinin süt talebine yetişmeye çalışıyor

EMRE ILIKAN - Van'da yaşayan 3 çocuk annesi Seher Cellad Örnek, desteklemelerle sayısını 350'e çıkardığı koyunlarından elde ettiği sütle, taleplere yetişmeye çalışıyor.

Tuşba ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan Örnek, 2016'da Genç Çiftçi projesinden yararlanmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvurusu olumlu karşılanan ve 38 koyun desteği verilen Örnek, 2022'de de hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesinden faydalandı.

Bu sayede 100 koyun desteği daha alan Örnek, devletin sağladığı imkanlarla başladığı hayvancılıkta koyun sayısını aradan geçen süreçte 350'ye çıkardı. Sabahın erken saatlerinde eşinin yardımıyla meraya çıkardığı koyunlarını özenle besleyen Örnek, gözü gibi baktığı hayvanlardan elde ettiği süt ve yünü satarak ailesini geçindiriyor. Vatandaşlardan gelen doğal süt talebine yetişmeye çalışan Örnek, koyunlarının sayısını artırarak daha çok kişiye ulaşmayı ve işlerini büyütmeyi hedefliyor.

- "Sütten kazandığımız parayla geçimimizi sağlıyoruz" Örnek, AA muhabirine, 2016'da devlet desteğiyle başladığı besiciliğin hayatını değiştirdiğini söyledi. Koyunları yıl boyunca meralarda ve yaylalarda otlattıklarını belirten Örnek, şunları kaydetti: "Koyunların sayısını sürekli artırmaya çalışıyoruz. Şu an 350 koyunumuz var. Hayvanlardan elde ettiğim gelirle çocuklarıma güzel bir gelecek sunmaya çalışıyorum. Hayvanların bakımını eşim, sağımını da ben yapıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Sütten kazandığımız parayla geçimizi sağlıyoruz. Hayvanları merada otlatıyoruz. Doğal ortamda beslendikleri için sütü çok lezzetli oluyor. Litresini 60 liradan satıyoruz. Çocuklarım ve eşimle koyun sütünü sürekli tüketiyoruz. Çok sağlıklı. Herkesin de tüketmesini tavsiye ediyorum. Bu işi herkese tavsiye ediyorum. Köy hayatından, hayvancılıktan vazgeçmesinler. Devletimizden aldığımız desteklerle bugünlere geldik."