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        "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" sürüyor

        Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" etkinlik ve konserlerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:23
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        "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" sürüyor
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        Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" etkinlik ve konserlerle devam ediyor.

        Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçünün tanıtılması amacıyla yapılan festival renk görüntülere sahne oluyor.

        Göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı şirketlerin işbirliğiyle organize edilen festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü izliyor.

        Akşam verilen konserlerle eğlenen vatandaşlar, parkın bulunduğu alanda Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin açtığı stantları geziyor, alanda piknik yaparak güzel zaman geçiriyor.

        Festival kapsamında konser veren Selçuk Balcı da İnci Kefali Tabiat Parkı'nda inci kefallerinin göçüne tanıklık etti.

        Akşam konser için Erciş ilçesine geldiğini, sabah da balıkların göçünü görebilmek için dönüş biletini ertelediğini belirten Balcı, "İnci kefalinin akıntıya karşı verdiği mücadeleyi izlemek için buradayız. İnanılmaz bir olay. Bütün balıklar akıntıya karşı mücadele veriyor. Bölge insanının misaferperverliği ve sıcak kanlılığıyla karşılandık. Akşam konserimiz çok güzel geçti. Erciş'e ilk kez geldim ama bu son olmayacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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