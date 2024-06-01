"11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" sürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" etkinlik ve konserlerle devam ediyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçünün tanıtılması amacıyla yapılan festival renk görüntülere sahne oluyor.

Göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı şirketlerin işbirliğiyle organize edilen festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü izliyor.