Van'da kahvaltı salonlarında gıda güvenliği ve hijyen denetimi yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kahvaltı salonlarında gıda güvenliği ve hijyen denetimi yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kahvaltı salonlarında gıda güvenliği ve hijyen denetimi yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit'teki kahvaltı salonlarının gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygunluğu kontrol edildi.
Gıda mühendisleri, işletmelerin mutfak, depolama ve servis alanlarını, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi, zabıta ekipleri ise genel düzen ve işletme ruhsatlarını gözden geçirdi.
Ayrıca, işletmecilere gıda güvenliği ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı ve karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.
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