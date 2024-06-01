Van'da meton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Halilağa Mahallesi Eski Emniyet Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 65 NP 284 plakalı beton mikseri, elektrikli bisiklet kullanan kişiye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, otopsi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.