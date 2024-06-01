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        GÜNCELLEME - Van'da beton mikserinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

        Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:03
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        GÜNCELLEME - Van'da beton mikserinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Halilağa Mahallesi Eski Emniyet Kavşağı'nda E.E. yönetimindeki 65 NP 284 plakalı beton mikseri, Selçuk Kaplan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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