Van'da akademisyenler ve öğrenciler, Filistinlilere destek için Gören Dağı'na tırmandı

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam ise Gazze'de yaşanan katliamın durdurulması için eylemlerine devam edeceklerini aktardı.

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına akademisyen ve öğrencilerimizle Gören Dağı'na tırmanış yaptık. Filistin'deki kardeşlerimizin sesi olmaya çalışıyoruz. Sesimizi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Filistinlilerin yanındayız. Acımız büyük. Saldırıların bir an önce son bulmasını, Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz."

İsrail'in yaşlı, çocuk, kadın, bebek ve sivil ayırt etmeden Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirten Bingöl, şunları kaydetti:

Van YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Bingöl, Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurma gayesinde olduklarını söyledi.

Üniversite yerleşkesinde bir araya gelerek araçlarla bölgeye giden gruptakiler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak 3 saatlik zorlu tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı.

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