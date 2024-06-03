Hakkari Belediye Başkanı Akış, Van'da gözaltına alındı
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.
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