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        Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:39
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        Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında, 2 PKK/KCK ve 8 FETÖ şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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