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        Van'da farklı suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 364 kişi gözaltına alındı, 29'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:10
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        Van'da farklı suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 364 kişi gözaltına alındı, 29'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 364 kişi yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında toplamda 87 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29'u tutuklandı.

        Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, 57 fişek, bıçak, motosiklet, 550 paket kaçak sigara, 250 kilogram avlanması yasak inci kefali ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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