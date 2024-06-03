"Van Gölü Canavarları" Türkiye Yol Şampiyonası'na hazırlanıyor

ORHAN SAĞLAM - Van'da geçen yıl kurulan kentin ilk bisiklet takımı "Van Gölü Canavarları", 20-23 Haziran'da Aksaray'da yapılacak Türkiye Yol Şampiyonası'nda madalya kazanmak için her gün antrenman yapıyor.

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde, hareketli yaşamı özendirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla geçen yıl kurulan bisiklet takımı, faaliyetlerini sürdürüyor.

Kentteki bisiklet kulüplerine üye sporculardan oluşan 14 kişilik takım, her gün yüksek rakımlı bölgelerde ve sahilde antrenman yapıyor, pazar günleri de 120 kilometre pedal çeviriyor.

Ülke genelinde katıldıkları şampiyonalarda şu ana kadar 3 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük kupası ile bireysel yarışlarda 25 madalya kazanan sporcular, son olarak 20-21 Ocak'ta Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı'nda başarılı olarak, Türkiye Yol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 20-23 Haziran'da Aksaray'da düzenlenecek olan şampiyona için hazırlıklarını sürdüren Van Gölü Canavarları, katıldıkları yarışlarda başarılar elde ederek kentin tanıtımına da katkı sunmayı hedefliyor.