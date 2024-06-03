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        Van'da yaylalar sarı çiçeklerle kaplandı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde yaylalar son günlerde açan sarı çiçeklerle renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:54 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:54
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        Van'da yaylalar sarı çiçeklerle kaplandı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde yaylalar son günlerde açan sarı çiçeklerle renklendi.

        Tendürek Dağı ile ilçenin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu.

        Yeşil bitki örtüsünün sarı açan çiçeklerle bütünleştiği yaylalara gelen vatandaşlar da yöresel yemeklerde ve peynirde kullanılan otlardan topladı.

        Vatandaşlardan Mehmet Saki Taş, yaylalarda açan sarı çiçeklerin güzel manzara oluşturduğunu söyledi.

        İlçede kışın uzun sürdüğünü belirten Taş, "Karların erimesi ve çiçeklerin açmasıyla ilçemizdeki yaylalarda renk cümbüşü yaşanıyor. Biz de bu güzellikleri görmek için geldik. Çok güzel bir manzara var burada." dedi.

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