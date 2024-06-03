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        "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"ne binlerce kişi katıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"ne binlerce kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:12
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        "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"ne binlerce kişi katıldı
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        Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"ne binlerce kişi katıldı.

        İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı şirketlerin işbirliğiyle organize edilen festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçüne tanıklık etti.

        Düzenlenen etkinliklerle güzel zaman geçiren vatandaşlar, sanatçıların verdiği konserlerle eğlendi.

        Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, inci kefalinin kent için önemli bir değer olduğunu söyledi.

        İnci kefallerinin göçünü tanıtmak amacıyla düzenledikleri festivalin 3 gün boyunca renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Ziyaretçileri İnci Kefali Tabiat Parkı'nda ağırladık. Festivalimize yerli ve yabancı yaklaşık 90 bin kişi katıldı. Önceki yıllara göre rekor bir rakam. Sanatçılarımız seslendirdikleri türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ziyaretçilerin festival süresince güzel vakit geçirmeleri sağlamaya çalıştık. Akarsu debisinin yüksek olması balık göçünün daha iyi izlemesini sağladı. Festivalimize ilgi gösteren herkese teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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