Milli Eğitim Müdürü Aras, gönderden düşen Türk bayrağını tutarak öpen öğrenciyi ağırladı

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, okul bahçesindeki gönderden düşen Türk bayrağını tutarak öpen 10. sınıf öğrencisi Ömer Aydın'ı misafir etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Dibekdüzü İlkokulunda gönderden düşerken tuttuğu bayrağı katlayıp öpen Tuşba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Aydın ile makamında bir araya geldi.

Sohbet ettiği Aydın'a hediye veren Aras, "Gençlerimizin vatan bayrak aşkıyla büyümesi, milli ve manevi değerlerimize karşı duyarlı olması bizi çok sevindiriyor. Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkmak bizlerin öncelikli görevidir. Bu davranışından dolayı öğrencimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.