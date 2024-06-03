Van'da geçen ay jandarma ekiplerince yakalanan 289 şüpheliden 51'i tutuklandı

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan 289 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 254 bin 844 kişinin ve 235 bin 397 aracın sorgulaması yapıldı.

Uygulamalar sırasında haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 289 şüpheli gözaltına alındı.