Van'da geçen ay 859 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 859 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 859 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, jandarma ekiplerince 1-31 Mayıs'ta Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 214 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 859 düzensiz göçmen yakalandı, 85 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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