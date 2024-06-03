Van Kalesi'nden düşerek yaralanan çocuğu ekipler kurtardı

Ambulansa taşınan çocuk, tedavisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu sedyeyle kaleden indirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.