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        Van Kalesi'nden düşerek yaralanan çocuğu ekipler kurtardı

        Van Kalesi'nde gezinti yaparken surlardan düşerek yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:27 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:27
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        Van Kalesi'nden düşerek yaralanan çocuğu ekipler kurtardı
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        Van Kalesi'nde gezinti yaparken surlardan düşerek yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Van Kalesi'nde gezintiye çıkan 14 yaşındaki H.S, dengesini kaybederek surlardan düştü.

        Beli incinen çocuk, yürüyemeyince yakınları 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi.

        Bunun üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu sedyeyle kaleden indirdi.

        Ambulansa taşınan çocuk, tedavisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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