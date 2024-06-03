Van Kalesi'nden düşerek yaralanan çocuğu ekipler kurtardı
Van Kalesi'nde gezinti yaparken surlardan düşerek yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Van Kalesi'nde gezinti yaparken surlardan düşerek yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Van Kalesi'nde gezintiye çıkan 14 yaşındaki H.S, dengesini kaybederek surlardan düştü.
Beli incinen çocuk, yürüyemeyince yakınları 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu sedyeyle kaleden indirdi.
Ambulansa taşınan çocuk, tedavisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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