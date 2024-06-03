Van'da bisiklet tutkunları farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi

Van'da bisiklet tutkunları, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Gezginler Derneği öncülüğünde aralarında çocukların da bulunduğu 65 kişi, etkinlik kapsamında Erciş ilçesindeki sahil yolunda bir araya geldi.

Gezginler Derneği Başkanı İsrafil Akan, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bisiklet kullanımını özendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Akan, "Van Gölü'nü ve bölgenin güzelliklerini tanıtmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bisiklet sporunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu kapsamda 65 kişiyle bisiklet turumuz olacak. Doğayı korumaya ve bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.