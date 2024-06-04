Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        "Spor Van" ve "Kitap Van" projelerinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Spor Van ve "Kitap Van" projelerinde başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Spor Van" ve "Kitap Van" projelerinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Spor Van ve "Kitap Van" projelerinde başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

        Van Atatürk Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Halk oyunları gösterisinin ardından farklı spor dallarında eğitim alan öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

        Programda konuşan Vali Ozan Balcı, şehrin inşası ve ihyası için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Yediden yetmişe herkesi kitap ve sporla buluşturmak istediklerini belirten Balcı, "Nesiller gelir, geçer mühim olan gelecek nesiller için ne yaptığımızdır. Amacımız her çocuğun bir spor dalı ile uğraşmasını sağlamak. Bu anlamda spor alt yapısına büyük katkı sağladık. İki yılda 26 kapalı spor salonu, 13 havuz, 2 sporcu fabrikası yapıldı. 50 milyonluk spor malzemesi verdik. 300 voleybol, basketbol sahası yaptık. 76 halı saha yapıyoruz ve bitmek üzere." dedi.

        Kitap dağıtımına yönelik de güzel işler yaptıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Her kitabın bir okuyucusu var. Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. Onun için kitap okuma bir alışkanlık ve bu alışkanlığı çocuklarımıza kazandırmamız lazım. Kitap okuma zevkini tattırmak için çocuklara kitap okumanın boş zaman işi olmadığını anlatmak istedik. Kitap okuma kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalıştık. 300 okul kütüphanesi yaptık. Okul kütüphanelerini zenginleştirdik. Ayrıca 11 ilçemize bebek, çocuk kütüphanesi kurduk. Türkiye'de herhalde her ilçede bebek ve çocuk kütüphanesi olan tek il burası. 50 milyona yakın deneme kitapları, yaprak testler aldık. 4 milyon kitabı okul kütüphanelerine kazandırdık. Herhalde kitap çeşitliliği açısından da Türkiye'nin en zengin ili burası. Bir taraftan kitap alımlarını gerçekleştirdik, bir taraftan da etkinlikler yapıyoruz."

        Konuşmaların ardından projeler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Köpek saldırısında ölen çocuğun ailesi yasal düzenleme istiyor
        Köpek saldırısında ölen çocuğun ailesi yasal düzenleme istiyor
        Van'da bisiklet tutkunları farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi
        Van'da bisiklet tutkunları farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi
        Van Kalesi'nden düşerek yaralanan çocuğu ekipler kurtardı
        Van Kalesi'nden düşerek yaralanan çocuğu ekipler kurtardı
        Van'da geçen ay 859 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen ay 859 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı
        Van'da geçen ay jandarma ekiplerince yakalanan 289 şüpheliden 51'i tutuklan...
        Van'da geçen ay jandarma ekiplerince yakalanan 289 şüpheliden 51'i tutuklan...