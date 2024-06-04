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        Van'da fabrika işçisinin iş kazasında kopan eli ameliyatla yerine dikildi

        Van'da briket fabrikasında çalışan işçinin geçirdiği kaza sonucu kopan sol eli, 7 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:05
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        Van'da fabrika işçisinin iş kazasında kopan eli ameliyatla yerine dikildi
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        Van'da briket fabrikasında çalışan işçinin geçirdiği kaza sonucu kopan sol eli, 7 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

        Öğretmen olan eşinin atanmasıyla Uşak'tan Van'ın Çaldıran ilçesine yerleşen 35 yaşındaki Koray Yılmaz, çalıştığı fabrikada 12 gün önce kolunu çimento karıştırma makinasına kaptırdı.

        Eli kopan Yılmaz, kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yener Yoğun ve ekibi tarafından ameliyata alınan Yılmaz'ın kopan eli, 7 saatlik ameliyatla yerine dikildi.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, el cerrahisi ekibinin başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiğini söyledi.

        Ameliyat edilen Yılmaz'ın durumunun iyiye gittiğini belirten Sarıkaya, "Ekibimiz, bugün en büyük ameliyatlardan birini gerçekleştirdi. Öncelikle bütün ekibi kutluyorum. Bu anlamda ameliyat sonrası süreç de başarılı şekilde gidiyor. Hastanemizde böyle büyük ameliyatların yapılıyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

        El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yoğun ise hastanın 12 gün önce çimento karıştırma makinasına kolunu kaptırması sonucu hastaneye ulaştırıldığını ifade etti.

        Hastanın kopan elini 7 saatlik ameliyatla yerine diktiklerini anlatan Yoğun, şunları kaydetti:

        "Kazadan 3 saat sonra bize getirilen hastayı ameliyata aldık. Ortopedi ve plastik cerrahi uzmanımızla ameliyata girdik. Majör ampütasyon dediğimiz vakalarda yaklaşık 6 saatlik bir süre vardır. Kopan uzvun damarını ve arteri diktik. Kırık olan kemikleri tespit ettik. Bu süreçlerde sıkı takip de gerekiyor. Hastayı sık sık kontrol ediyoruz. Bu tür yaralanlamaların ikinci ameliyatı da gerekiyor. Yaklaşık 3-4 aylık süre sonucu elin iyileşmesi lazım, diğer süreçleri de yapacağız." diye konuştu.

        Briket fabrikasında çalıştığını dile getiren Yılmaz da "Eşim öğretmen olduğu için Çaldıran'a yerleştik. Ben de işe başladım. Mikser makinasını temizlerken sistem dışı çalışması sonucu elim koptu. Olaydan 3 saat sonra buraya geldik, ameliyatım gerçekleşti. Doktorlar durumun iyiye gittiğini söylüyor. Onlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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